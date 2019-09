Kosovo-Serbia: ambasciatore britannico Abbott, modifiche ai confini danno alla stabilità (5)

- Dopo anni di stagnazione, prosegue il comunicato, è arrivato il tempo di porre fine ai conflitti degli anni '90 e garantire alle popolazioni di Kosovo e Serbia un futuro sicuro e prosperoso, negoziando in buona fede un accordo che sia sostenibile da entrambe le parti. Per questo i paesi che hanno sottoscritto la nota fanno urgente appello a Kosovo e Serbia per un nuovo avvio del dialogo facilitato dall'Unione europea e chiedono che entrambe le parti evitino azioni in grado di ostacolare un accordo finale, il quale è invece necessario per entrambi i paesi per raggiungere una maggiore integrazione euro-atlantica e i conseguenti benefici. "Noi siamo pronti ad assumere il nostro ruolo nel processo a sostegno dell'Alto rappresentante Ue, ma non possiamo farlo fino a che non darete entrambi un segnale verso il compromesso, verso la rimozione degli ostacoli e verso una ripresa dei colloqui", si legge ancora nella nota. (segue) (Kop)