Kosovo-Serbia: ambasciatore britannico Abbott, modifiche ai confini danno alla stabilità (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Kosovo, prosegue il comunicato, questo significa sospendere i dazi imposti alla Serbia. Per la Serbia, questo significa sospendere la campagna per un non riconoscimento del Kosovo. "Vogliamo vedere la gente del Kosovo e della Serbia beneficiare di una pace duratura e avere l'opportunità di costruire il suo futuro. Restiamo pronti ad assisterli in ogni modo possibile", conclude la nota. Secondo quanto commentato il giorno dopo dal ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, la nota emessa stabilisce un "falso paragone" fra i dazi introdotti da Pristina sulle merci serbe e la campagna condotta da Belgrado a livello internazionale contro il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. (Kop)