Ambiente: segretario generale Onu Guterres a "la Repubblica", i governi ascoltino la società civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario denerale dell'Onu, António Guterres, 70 anni, si è impegnato molto sul clima definendolo un'emergenza. Nel mondo la gente è spaventata, vuole provvedimenti e lui ha convocato per oggi un vertice Onu speciale sul clima proprio perché i governi, almeno finora, invece non si sono mossi. Cosa si può fare per spingerli ad agire? "La mobilitazione - spiega in una intervista a "la Repubblica" - può avere molte facce. Abbiamo visto quella dei giovani, con una leadership fantastica, ma anche la società intera s'impegna direttamente. Le città riducono le emissioni e altrettanto fanno le imprese. I gestori di fondi abbandonano gli investimenti nel carbone e nei combustibili fossili. Le banche inseriscono la sostenibilità ambientale tra i criteri che regolano le operazioni finanziarie. Vedo che la società nel suo insieme è sempre più impegnata nell'azione a tutela del clima. E voglio che tutta la società inciti i governi a correre più veloci, perché stiamo perdendo la gara". (segue) (Res)