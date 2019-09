Usa-Kosovo: al via visita di Thaci, previste tappe in Iowa e a New York

Pristina, 19 set 09:18 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Kosovo Hashim Thaci è giunto ieri negli Stati Uniti dove parteciperà a degli incontri ufficiali in Iowa e a New York. Come riferisce una nota della presidenza kosovara, "a Des Moines, la capitale dell'Iowa, con la quale Pristina è gemellata, il presidente Thaci visiterà i militari delle forze di sicurezza kosovare che partecipano alle attività di addestramento condotte dalla Guardia nazionale”. A New York, invece, Thaci “parteciperà ai lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite” mentre l’appuntamento principale sarà quello con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Thaci parteciperà anche alla cena organizzata dall'Alto rappresentante dell'Ue, Federica Mogherini, per i leader dei Balcani occidentali. Durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente kosovaro incontrerà alcuni leader di vari paesi del mondo e rappresentanti di organizzazioni internazionali”. (Kop) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il presidente del Kosovo Hashim Thaci è giunto ieri negli Stati Uniti dove parteciperà a degli incontri ufficiali in Iowa e a New York. Come riferisce una nota della presidenza kosovara, "a Des Moines, la capitale dell'Iowa, con la quale Pristina è gemellata, il presidente Thaci visiterà i militari delle forze di sicurezza kosovare che partecipano alle attività di addestramento condotte dalla Guardia nazionale”. A New York, invece, Thaci “parteciperà ai lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite” mentre l’appuntamento principale sarà quello con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Thaci parteciperà anche alla cena organizzata dall'Alto rappresentante dell'Ue, Federica Mogherini, per i leader dei Balcani occidentali. Durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente kosovaro incontrerà alcuni leader di vari paesi del mondo e rappresentanti di organizzazioni internazionali”. (Kop)