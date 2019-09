Serbia: presidente Vucic oggi con capo missione Unmik Tanin

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha oggi un incontro con il capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), Zahir Tanin. Lo rende noto un comunicato di Belgrado, precisando che la riunione si tiene presso la sede del Segretariato generale della presidenza. Nella giornata di ieri Tanin ha avuto un incontro con il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric. Quest'ultimo ha dichiarato che Pristina non ha adempiuto agli accordi stretti finora con Belgrado, in particolare per la costituzione di una comunità autonoma di municipi serbi in Kosovo. Djuric ha inoltre auspicato che le elezioni del 6 ottobre in Kosovo si tengano, con l'aiuto delle organizzazioni internazionali, in un'atmosfera "sufficientemente democratica" per permettere ai serbi di votare liberamente i propri rappresentanti. (Seb)