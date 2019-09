Serbia-Germania: fonti stampa, Merkel chiede incontro con Vucic a margine Assemblea Onu (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo intenzione - chiarisce la rappresentanza diplomatica di Berlino - di nominare un inviato speciale nazionale per il dialogo, in quanto questo processo è guidato dall'Ue. La Germania sostiene pienamente l'obiettivo di raggiungere un accordo comprensivo e legalmente vincolante (sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia)". Secondo il sito kosovaro "Telegrafi", il dialogo Belgrado-Pristina potrebbe riprendere dopo le elezioni del 6 ottobre in Kosovo e dopo la nomina della nuova Commissione Ue. Sempre secondo il sito, il governo tedesco ha precisato che sulla questione di un inviato speciale sarà il nuovo Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, a prendere la decisione finale. "E' una questione che devono decidere la nuova Commissione Ue e il nuovo Alto rappresentante", si legge nella replica del governo di Berlino al sito kosovaro. (segue) (Seb)