Business news: Nigeria, Banca mondiale negozia con Abuja nuova tranche di prestiti per 2,5 miliardi

- La Nigeria sta negoziando una nuova tranche di 2,5 miliardi di prestiti agevolati dalla Banca mondiale. È quanto riporta il sito d’informazione “Financial Afrik”. “Stiamo parlando di una nuova serie di programmi all’incirca dello stesso importo, che dovrebbe essere di circa 2,5 miliardi di dollari”, ha dichiarato il vicepresidente per l'Africa della Banca mondiale per l’Africa, Hafez Ghanem. La Nigeria ha ricevuto 2,4 miliardi di dollari nel 2018 dall'istituzione finanziaria internazionale. Di fronte all’elevato rapporto debito-Pil, per finanziare la spesa pubblica le autorità nigeriane hanno aumentato i prestiti a causa della volatilità dei prezzi del petrolio, con un debito interno stimato in 55,6 miliardi e un prestito esterno di 25,6 miliardi. Ad aprile la Banca mondiale ha abbassato le sue previsioni di crescita per il 2019 dal 2,2 per cento al 2,1 per cento, contro le stime iniziali del 3 per cento. (Res)