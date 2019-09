Egitto: ucciso un membro del braccio armato dei Fratelli musulmani

- Un membro del gruppo armato Hasm, legato ai Fratelli musulmani, è stato ucciso e due agenti di polizia sono rimasti feriti in una sparatoria nel quartiere di Al Matariya, ad est del Cairo. Lo riferisce il ministero dell'Interno sulla sua pagina ufficiale Facebook. Il conflitto a fuoco è scoppiato quando il terrorista ucciso ha iniziato a sparare pesantemente mentre si trovava in un appartamento usato come nascondiglio. Nel covo sono stati trovati Rpg, munizioni e grandi quantità di esplosivo. L'Egitto accusa Hasm, apparso nel 2016 rivendicando numerosi attacchi, di essere una delle grande armate dei Fratelli musulmani, gruppo al bando nel paese delle piramidi. (Cae)