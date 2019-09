Ciclabili: Raggi, interventi su primo tratto pista tra via Salaria e Castel Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non solo Strade nuove, ma interventi mirati per la manutenzione delle ciclabili. Siamo intervenuti sul primo tratto della pista tra via Salaria e Castel Giubileo, in prossimità del Grande raccordo anulare". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "È stato rifatto l’asfalto, il colore e la segnaletica della ciclabile. Inoltre - conclude - il percorso è stato liberato dalla vegetazione infestante. Un lavoro che non finisce qui: in programma ci sono anche altri interventi su diversi tratti della ciclabile per migliorare le condizioni di visibilità e sicurezza". (Rer)