Regno Unito: cittadino sopravvissuto a esposizione al Novichok chiede risarcimento alla Russia

- Charles Rowley, il cittadino britannico che è stato esposto all’agente nervino classe Novichok ad Amesbury nell'estate del 2018, intende chiedere un risarcimento di un milione di sterline (1,25 milioni di dollari) alla Russia. È quanto si legge sul quotidiano britannico “The Mirror”, secondo cui Rowley ha già assunto il noto avvocato, Patrick Maguire, che ha rappresentato le vittime degli attacchi terroristici avvenuti al Ponte di Londra e Westminster nel 2017. "Questo episodio ha influenzato la mia vita in modo enorme. Voglio giustizia", ha detto Rowley. Maguire ha detto che Rowley soffre ancora gli effetti dell'avvelenamento e che la sua principale preoccupazione è scoprire la verità sull'incidente. Ad aprile, l'ambasciatore russo nel Regno Unito Aleksander Jakovenko ha dichiarato in seguito all'incontro con Rowley che quest'ultimo non riteneva la Russia responsabile dell'incidente. (segue) (Res)