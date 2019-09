Regno Unito: cittadino sopravvissuto a esposizione al Novichok chiede risarcimento alla Russia (3)

- Il caso che ha coinvolto l’ex spia russa ha avuto molto risalto a livello internazionale. Le autorità britanniche hanno immediatamente puntato il dito contro la Russia dopo aver identificato l’agente nervino classe Novichok - prodotto in laboratori militari sovietici - come la causa dell’avvelenamento. Successive indagini condotte dai servizi di sicurezza britannici e da alcuni portali investigativi sembrerebbero inoltre aver identificato la presenza di agenti del Servizio d’intelligence militare russo (Gru) a Salisbury proprio negli stessi giorni in cui è avvenuto il fatto. La Russia ha sempre respinto tutte le accuse. (Res)