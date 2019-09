Albania: polizia in stato allerta dopo il sisma di ieri, effettuati 993 interventi

- Le unità di polizia di Stato albanese sono in allerta costante da ieri pomeriggio dopo che un sisma di 5,8 gradi della scala Richter ha colpito il paese. Lo ha detto il ministro dell’Interno Sander Lleshaj nel corso di una riunione straordinaria convocata d’urgenza presso il dicastero di Tirana per riferire le misure che il governo intende applicare per far fronte alle conseguenze del terremoto. "Tutte le strutture di polizia sono in allerta, soprattutto a Tirana e Durazzo, le città più colpite dal terremoto”, ha detto il ministro citato dall’agenzia di stampa “Ata”. “Ai 2.200 poliziotti operativi è stato ordinato di stare in allerta. Abbiamo ricevuto 1.261 telefonate e la polizia ha agito per assistere le persone in 993 casi. Anche i vigili del fuoco sono in stato d’allerta", ha detto Lleshaj.(Alt)