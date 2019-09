Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore regionale alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, partecipa con le associazioni del territorio, all'edizione 2019 della giornata mondiale di'Puliamo il Mondo'.via Dezza 43 (ore 12.30)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa al "Green Carpet Fashion Awards", importante evento in cui verranno premiate le progettualità maggiormente legate alla sostenibilità all'interno della filiera della moda e del lusso.Teatro alla Scala, piazza della Scala (ore 18.30)VARIEIntesa Sanpaolo partecipa alla Milano Fashion Week con la sfilata Next Trend, con cento diversi outfit e dieci stilisti di talento provenienti da Bologna, Firenze, Mantova, Milano, Napoli, Udine e Vercelli.Palazzo delle Colonne, via Verdi 8 (ore 18)Evento "12 ore di lettura di testi sacri" con diverse personalità del mondo religiosoRefettorio ambrosiano, piazza Greco (dalle 10 alle 22) (Rem)