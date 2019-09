Maltempo Roma: temporali e raffiche di vento nel quadrante nord, allagamenti e rami caduti

- Danni, allagamenti e rami caduti a causa del maltempo che dall'alba di oggi si è abbattuto sulla Capitale. Al lavoro gli agenti della Polizia locale di Roma impegnati nel mettere in sicurezza strade, con chiusure e deviazioni. Al lavoro anche i vigili del fuoco e la protezione civile. Forti raffiche di vento e consistenti piogge hanno provocato diversi danni in alcune zone di Roma, ma fortunatamente non risultano feriti. Particolarmente colpito il quadrante nord, con interventi per caduta di rami e alberi in via Casale Lumbroso rampa via Aurelia, via Flaminia, via Salaria soprattutto zona di Settebagni. Ultimo intervento delle pattuglie della polizia locale in via Tiberina per caduta alberi su carreggiata che ha reso necessaria la chiusura dal km 2 al km 8. (Rer)