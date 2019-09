Venezuela: Guaidò non parteciperà ad assemblea generale Onu

- L’autoproclamato presidente venezuelano ad interim, Juan Guaidó, non parteciperà all’assemblea generale delle Nazioni Unite, in programma la prossima settimana. Il leader dell’opposizione venezuelana, scrive il quotidiano “El Nacional”, sarà rappresentato dal suo responsabile per la politica estera, Julio Borges, dal suo ambasciatore negli Stati Uniti, Carlos Vecchio, e dal deputato di opposizione, Miguel Pizarro. La delegazione terrà riunioni bilaterali e conferenze stampa e parteciperà a diverse riunioni dentro e fuori la sede delle Nazioni Unite per discutere della crisi in corso in Venezuela. (Brb)