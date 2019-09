Sport: partita la "Rome Half Marathon Via Pacis 2019", deviazioni e chiusure al traffico

- Ha preso il via, alle 9 di questa mattina, la terza edizione della "Rome Half Marathon Via Pacis", promossa da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura. Organizza la Fidal, patrocinano Mibac, Coni, Cip, Comunità Europea e Regione Lazio. La corsa si snoda tra i luoghi di culto di cinque confessioni religiose, San Pietro, Sinagoga, Moschea, Chiesa Valdese e Chiesa Ortodossa, difatti, inspirandosi al pellegrinaggio delle 7 chiese, la "Via Pacis" ha l’intento di congiungere simbolicamente altri luoghi di culto, in un unico percorso di pace ed integrazione. (segue) (Rer)