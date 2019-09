Sport: partita la "Rome Half Marathon Via Pacis 2019", deviazioni e chiusure al traffico (2)

- Con partenza da via della Conciliazione, la corsa si snoda attraverso via San Pio X, Ponte Vittorio, i lungotevere dei Fiorentini, dei Sangallo, dei Tebaldi, dei Vallati, de’ Cenci, dei Pierleoni, piazza di Monte Savello, via del Foro Olitorio, via Luigi Petroselli, piazza della Bocca della Verità, via dei Cerchi, Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, via Tomacelli, Passeggiata di Ripetta, i lungotevere Arnaldo da Brescia e delle Navi, piazzale delle Belle Arti, il lungotevere Flaminio, viale Tiziano, piazza Apollodoro, via Pietro De Coubertin, via Nedo Nadi, via Gaudini, viale Pilsudski, viale Parioli, viale della Moschea, via del Foro Italico, via dei Campi Sportivi, via Enrico Elia, i lungotevere dell’Acqua Acetosa e Salvo D’Acquisto, piazzale Cardinal Consalvi, lungotevere Grande Ammiraglio Thaon de Revel, Ponte Duca D’Aosta, largo Lauro De Bosis, lungotevere Maresciallo Cadorna, piazzale Maresciallo Giardino, lungotevere della Vittoria, piazza del Fante, via Monte Zebio, piazza Giuseppe Mazzini, via Giuseppe Ferrari, via Lepanto, via Marcantonio Colonna, via Cicerone, piazza Cavour, via Crescenzio, via Sforza Pallavicini, via di Porta Castello e via della Traspontina. (segue) (Rer)