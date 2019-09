Sicurezza: ministro russo Shoigu, subiamo attacchi hacker quotidiani da intelligence occidentali

- I servizi di intelligence occidentali effettuano ogni giorno centinaia di tentativi di penetrare nei sistemi di comunicazione della difesa della Russia. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu in un'intervista al quotidiano “Moskovskij Komsomolets”. "L'Occidente si sta intromettendo negli affari delle forze armate: lo stanno facendo in modo assolutamente imprudente e sfacciato", ha sottolineato Shoigu. "I tentativi di penetrazione nelle nostre reti di comunicazione sono diverse centinaia ogni giorno", ha detto il ministro. Shoigu ha sottolineato che le notizie false sul ministero della Difesa e le forze armate della Russia prosperano a livello mediatico e mirano a screditare l’immagine del paese. Secondo il ministro, la Russia ha ripristinato la sua principale direzione politico-militare per contrastare questa situazione.(Rum)