Milano: al via il concorso per rinnovare Palazzo Giureconsulti

- Al via il concorso internazionale di progettazione per la valorizzazione di Palazzo Affari ai Giureconsulti, il più antico e centrale centro congressi di Milano nel palazzo del 1600 in piazza Mercanti 2, affacciato su piazza Duomo. L'iniziativa è promossa dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi insieme a Parcam, azienda partecipata dell'Ente, che gestisce il Palazzo. Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali il 19.11.2019. Il concorso ha come finalità quello di acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica ed è aperto agli architetti e agli ingegneri, che possono partecipare singolarmente o congiuntamente mediante raggruppamenti. La proposta richiesta dovrà contenere una relazione tecnica illustrativa, che descriva il progetto e che comprenda anche le indicazioni per la prosecuzione dell'iter progettuale, gli elaborati grafici e lo schema di quadro economico dell'intervento. La valutazione della Commissione si concentrerà su sei macro criteri: qualità architettonica della proposta progettuale, versatilità degli spazi, identità grafica e visiva dello spazio, illuminazione scenografica, sostenibilità ambientale, sostenibilità economica. (segue) (com)