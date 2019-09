Milano: al via il concorso per rinnovare Palazzo Giureconsulti (2)

- Ha dichiarato Elena Vasco, Segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi "L'obiettivo è di restituire alla città un antico e prezioso Palazzo nel cuore di Milano, completamente ristrutturato in chiave funzionale e innovativa, rendendolo ancora di più sede di rappresentanza per imprese e istituzioni. Grazie alla pulitura e al restauro delle facciate esterne, il Palazzo recupererà l'antica bellezza e la forte connotazione identitaria e simbolica per la città. L'interno verrà rinnovato in modo complessivo, dal ridisegno delle sale, agli arredi, fino all'illuminazione; in particolare è prevista la dotazione di infrastrutture tecnologiche e digitali per rendere Palazzo Giureconsulti la sede ideale per le attività promozionali per le imprese, con servizi permanenti dedicati all'internazionalizzazione e all'attrazione di investimenti, all'innovazione digitale 4.0, alle startup e alle nuove generazioni di talenti." Un progetto per la valorizzazione e il rinnovamento di Palazzo Affari ai Giureconsulti, capace di caratterizzare e valorizzare maggiormente gli spazi nel rispetto del contesto architettonico del palazzo, realizzando la migliore integrazione tra l'intervento di restyling e l'esistente; e di proporre una qualità e un carattere estetico delle soluzioni in grado di esaltare gli elementi di pregio storico-architettonico e dei dettagli decorativi. (segue) (com)