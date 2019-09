Business news: servizi postali cinesi, nel 2018 entrate per 169 miliardi di dollari

- Il settore postale della Cina ha registrato entrate per più di 1.200 miliardi di yuan (169 miliardi di dollari) nel 2018, oltre 7.700 volte rispetto al 1949. Lo ha riferito Ma Junsheng, capo dell'Ufficio postale statale (Spb). Nel 2018 sono stati consegnati oltre 50,7 miliardi di pacchi tramite corriere espresso; la crescita media annua del segmento consegne espresse si è attestata al 41,5 per cento negli ultimi 30 anni. "Il volume dei pacchi consegnati lo scorso anno ha superato il volume aggregato delle economie sviluppate tra cui Stati Uniti, Giappone ed Europa, contribuendo per oltre il 50 per cento alla crescita globale dei corrieri", ha affermato Ma, aggiungendo che il volume dei pacchi dovrebbe superare i 60 miliardi quest'anno. Le infrastrutture postali del paese hanno visto una notevole espansione dal 1949 al 2018. Le filiali delle poste sono aumentate di 9,4 volte negli ultimi sette decenni, raggiungendo le 275 mila in tutto il paese. (Cip)