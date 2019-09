Business news: aeroporto Pechino-Daxing, creati 1.800 posti di lavoro in sette città

- In sette città vicine al nuovo aeroporto internazionale Pechino-Daxing sono stati creati 1.800 posti di lavoro per gli abitanti locali per iniziativa dell'Ufficio municipale per le risorse umane e la sicurezza sociale di Pechino e del governo del distretto di Daxing. Lo riferisce la stampa cinese. Per incrementare l'occupazione locale, sono stati messi a disposizione sussidi che vanno dai 19 ai 23 mila yuan (da 2.679 a 3.243 dollari) all'anno per un massimo di cinque anni per le imprese che assumono manodopera locale. Finora il governo ha erogato sovvenzioni a 217 imprese, per un valore di oltre 14 milioni di yuan (1,94 milioni di dollari). Nel frattempo, l'Ufficio municipale per le risorse umane e la sicurezza sociale ha intensificato gli sforzi nei servizi pubblici per l'impiego, nella formazione professionale e nel sostegno politico per facilitare il trasferimento di manodopera rurale alle industrie secondarie e terziarie. Oltre quattromila posti di lavoro relativi all'aeroporto sono stati creati quest'anno, tra le quali posizioni tecniche e manageriali di alto livello e posizioni di servizio. (Cip)