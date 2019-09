Business news: India, il governo vieta le sigarette elettroniche

- Il ministro delle Finanze, Nirmala Sitharam, ha annunciato che le sigarette elettroniche saranno vietate. L’annuncio è stato dato in una conferenza stampa a Nuova Delhi, al termine della riunione odierna del Consiglio dei ministri, che ha deciso il divieto. La titolare delle Finanze ha precisato che il divieto riguarda “la produzione, l’importazione ed esportazione, la vendita, la distribuzione, l’immagazzinamento e la pubblicità” di tutti i sistemi elettronici di rilascio di nicotina (Ends, Electronic Nicotine Delivery Systems). Il governo presenterà un disegno di legge nella sessione parlamentare invernale. Nel frattempo ricorrerà alla legislazione d’urgenza, con un’ordinanza, ovvero un decreto presidenziale promulgato su raccomandazione dell’esecutivo. L’ordinanza sarà proposta alla presidenza della Repubblica immediatamente. Nell’ordinamento costituzionale indiano si può ricorrere alla decretazione solo se il parlamento non è in seduta e l’ordinanza decade se non viene confermata dall’organo legislativo. (Inn)