Business news: Cina, aumentati i prezzi al dettaglio di benzina e diesel

- Sono aumentati in Cina i prezzi al dettaglio di benzina e diesel, come annunciato dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese (Ndrc). In seguito alle recenti variazioni delle quotazioni internazionali del petrolio, i prezzi cinesi della benzina e del diesel salgono di 125 yuan (circa 17,7 dollari) per tonnellata. In base all'attuale meccanismo di determinazione dei prezzi, se i prezzi internazionali del greggio variano di oltre 50 yuan (7,05 dollari) per tonnellata e la variazione persiste per dieci giorni lavorativi, i prezzi dei prodotti petroliferi raffinati in Cina vengono adeguati di conseguenza. Le tre maggiori compagnie petrolifere cinesi – China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation e China National Offshore Oil Corporation – sono state invitate a mantenere la produzione di petrolio e ad agevolare i trasporti per garantire forniture stabili. L'organismo di pianificazione economica ha affermato che monitorerà attentamente gli effetti dell'attuale meccanismo di determinazione dei prezzi per apportare miglioramenti in risposta alle fluttuazioni globali. (Cip)