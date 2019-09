Business news: Oman, investimenti esteri in aumento del 5,9 per cento

- Gli investimenti esteri in Oman hanno raggiunto i 16,32 miliardi di riyal (42,39 miliardi di dollari) alla fine del 2017. E' quanto emerge da statistiche ufficiali, secondo cui si tratta di un aumento del 5,9 per cento su base annua, pari al 60 per cento del Pil. (Res)