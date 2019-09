Business news: compagnia nazionale Iraq nega richiesta di fornitura da Arabia Saudita

- La Compagnia irachena per la commercializzazione del petrolio (Somo) ha negato le notizie circolate su alcuni media internazionali secondo cui l’Arabia Saudita avrebbe chiesto greggio all’Iraq per sopperire agli scompensi alla produzione causati dagli attacchi che lo scorso fine settimana hanno colpito gli impianti di Aramco. “La nostra azienda nega categoricamente di aver ricevuto alcuna richiesta da Riad”, ha affermato Haide al Kaabi, capo ufficio stampa di Somo. Due giorni fa il ministro delle Finanze saudita, Mohammed al Jadaan, ha assicurato che i recenti attacchi "non hanno avuto conseguenze in termini di entrate". "Aramco continua a rifornire i mercati senza interruzioni e pertanto i ricavi dovrebbero continuare così come sono", ha aggiunto. (Irb)