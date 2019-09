Business news: Marocco, gruppo fosfati Ocp registra un aumento del 4 per cento del fatturato

- Il gruppo marocchino produttore di fosfati Ocp ha raggiunto un fatturato di 27.582 miliardi di dirham (2,3 miliardi di euro) nella prima metà del 2019, in crescita del 4 per cento rispetto a quello registrato nello stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha annunciato il principale attore dell'industria dei fertilizzanti. Questa crescita è sostenuta principalmente dall'aumento dei volumi e dei prezzi dell'acido fosforico, che ha contribuito a mitigare il calo delle prestazioni nei settori delle rocce e dei fertilizzanti, ha affermato il gruppo in una nota. Inoltre, il gruppo ha rafforzato la sua posizione di leader in Asia con crescenti esportazioni di acido fosforico, in particolare verso l'India, dove la domanda è stata trainata dall'aumento della produzione locale di fertilizzanti. (Mar)