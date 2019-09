Business News: Etiopia respinge proposta egiziana su Diga rinascita

- L'Etiopia ha respinto una proposta presentata dall'Egitto in merito al processo di riempimento del bacino idrico della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). È quanto ha confermato ai media locali il ministro etiope per le Risorse idriche, l'irrigazione e l'energia, Seleshi Bekele, parlando nel corso di una conferenza stampa tenuta ad Addis Abeba al termine dei colloqui tecnici che sono svolti nei giorni scorsi al Cairo con le controparti di Egitto e Sudan. Nella sua proposta, ha dichiarato Bekele, Il Cairo ha richiesto all'Etiopia di riempire il bacino idrico della diga in sette anni e di rilasciare 40 miliardi di metri cubi di acqua all'anno, proposta dall’Etiopia in quanto ritenuta in violazione dell'accordo siglato tra i tre paesi sull'utilizzo equo e ragionevole delle acque del fiume Nilo. “Questo non è giusto. Abbiamo anche le nostre esigenze di sviluppo. Inoltre (la proposta) metterebbe sotto pressione il Sudan se fosse approvata quella quantità di acqua”, ha detto il ministro. “Abbiamo in programma di iniziare a riempire (il bacino) nella prossima stagione delle piogge e inizieremo a generare energia con due turbine nel dicembre 2020”, ha infine confermato Seleshi. (Res)