Business News: Fmi, economia del Malawi crescerà quest'anno del 4,5 per cento

- L'economia del Malawi crescerà quest'anno del 4,5 per cento, grazie al miglioramento della produzione agricola e alla ricostruzione delle infrastrutture danneggiate dal ciclone Idai. Lo ha detto il Fondo monetario internazionale (Fmi) in una nota, precisando che la previsione di crescita è leggermente in calo rispetto alle previsioni di marzo, fissate al 5 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). All'inizio di settembre, il ministero delle Finanze aveva previsto una crescita del 5 per cento, sottolineando la miglior performance attesa rispetto al 4 per cento del 2018. L'economia della piccola nazione dell'Africa meridionale, in gran parte dipendente dalle vendite di tabacco, the e canna da zucchero, è stata rallentata negli ultimi anni dalla siccità provocata dal fenomeno climatico de El Nino, oltre che dalla carenza di elettricità e dall'incertezza politica. Secondo l'Fmi, a medio termine la prestazione malawita potrebbe raggiungere una crescita del 6 o 7 per cento se sostenuta da un maggiore accesso ai finanziamenti, dalla diversificazione delle colture, da migliori prestazioni aziendali ed infrastrutture energetiche che contribuiscano a migliorare la produzione di elettricità. (segue) (Res)