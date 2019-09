Business News: Nigeria, Buhari annuncia nuovo Consiglio economico e lo sottrae al vicepresidente Osinbajo

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha annunciato la creazione di un nuovo Consiglio consultivo economico (Cae), l'organismo di consulenza economica che sostituirà il Consiglio economico nazionale (Nec) guidato attualmente dal vicepresidente Yemi Osinbajo. Lo riferisce il sito di informazione "Africa Report", precisando che della nuova squadra di otto esperti fanno parte anche alcuni economisti indipendenti. Come riferito in una nota ufficiale della presidenza, il gruppo sarà guidato da Aledoyin Salami, membro del comitato di politica monetaria della Banca centrale nigeriana (Cbn) e noto docente di economia presso la Lagos Business School. Sono stati inoltre nominati membri del Cae l'ex governatore della Cbn Charles Chukwuma Soludo, l'ex consigliere economico alla presidenza Ode Ojowu, l'ex rappresentante della Nigeria presso l'Fmi in Sierra Leone Iyabo Masha, l'economista Biasmarck Rewane. Il Cae, specifica la nota, riferirà direttamente al presidente e gli fornirà consulenza "su questioni di politica economica, con analisi di bilancio, sulla crescita economica e una serie di questioni economiche interne e globali". (Res)