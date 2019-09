Business News: Russia e Uganda siglano accordo nel settore nucleare

- La Russia ha firmato un accordo con l'Uganda per sviluppare la capacità di energia nucleare del paese dell'Africa orientale. In base all'accordo, siglato a Vienna dal ministro dell’Energia ugandese Irene Muloni e dal vicedirettore generale di Rosatom Nikolai Spasskij, Mosca svilupperà la tecnologia nucleare in Uganda per soddisfare il crescente fabbisogno energetico del paese, con particolare attenzione agli usi industriali, medici e pacifici. Lo ha riferito il ministero dell'Energia ugandese su Twitter. Un accordo simile è stato firmato lo scorso anno fra le autorità di Kampala e la compagnia nucleare cinese Cnnc per la produzione di energia nucleare per scopi pacifici, mentre il Sudafrica ha abbandonato un controverso accordo da 76 miliardi di dollari firmato sempre con Rosatom sotto la presidenza di Jacob Zuma. (Res)