Business News: Africa, il 1 ottobre a Roma evento su opportunità in Senegal

- Si terrà il prossimo 1 ottobre a Roma la conferenza “Opportunità Senegal”, organizzato da Africa e Affari in collaborazione con Brussels Airlines e con lo studio legale Curtis di Roma. All’evento è prevista la partecipazione, tra gli altri, del direttore per l'Africa sub-sahariana presso il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Giuseppe Mistretta, e del direttore delle Strategie di sviluppo industriale presso il ministero dello Sviluppo industriale e delle piccole e medie industrie del Senegal, Ibrahima Sonko. Sono previsti inoltre gli interventi di Gianfranco Belgrano, direttore editoriale di Africa e Affari; di Daniela Sabelli , avvocato partner dello studio legale Curtis; di Fulvio Zaniboni, senior account manager di Eurowings Group. Il Senegal è uno dei paesi africani spesso presi come esempio di stabilità nel continente. Una stabilità che ha immediati riflessi anche sulla crescita economica, che è stata costante e che nel medio termine dovrebbe risentire anche in maniera positiva della prossima messa a frutto dei primi giacimenti petroliferi. (Com)