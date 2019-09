Business news: Gabon, produzione di petrolio diminuita dell’8 per cento nel 2018

- La produzione di petrolio del Gabon è diminuita dell'8 per cento tra il 2017 e il 2018. È quanto emerge dai dati forniti dal ministero dell'Economia gabonese, secondo cui il paese ha prodotto 70,4 milioni di barili nel 2018 contro una previsione di 79,5 milioni, una cifra in calo dell'8 per cento rispetto al 2017, quando la produzione aveva raggiunto i 76,6 milioni di barili. È quanto si legge in un comunicato del dicastero. Il gruppo malese Perenco è il maggiore produttore del paese con una quota giornaliera di 77.635 barili al giorno, pari al 40 per cento della produzione nazionale: all'inizio di agosto la società ha firmato due contratti di esplorazione per i blocchi Yitu e Meboun, situati al largo di Mayumba, su una superficie di 4.300 chilometri quadrati. Perenco è seguita da Assala Gabon e Total Gabon, che occupano rispettivamente una quota di 41.600 barili e 24.551 barili al giorno, pari al 33 per cento della produzione del paese. Nel 2018 le riserve del Gabon erano stimate in 2 miliardi di barili, in diminuzione rispetto ai 2,6 miliardi del 1998. Allo stesso modo, la produzione è diminuita da 240 mila barili al giorno nel 2008 a 194 mila barili del 2018. Il paese, che mira a raggiungere i 300 mila barili al giorno entro il 2020-2021, ha rivisto il proprio codice del petrolio per renderlo più flessibile e interessante per i potenziali investitori. (Res)