Business news: Cina-Germania, imprese chiedono maggiore collaborazione nel settore dell'auto

- Le industrie automobilistiche di Cina e Germani si aspettano una cooperazione rafforzata tra i due paesi nel settore dell'auto e nei settori correlati. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", in occasione del terzo Congresso automobilistico tedesco-cinese svoltosi martedì 17 settembre a Ingolstadt, nel sud della Baviera. Oltre 400 partecipanti all'evento hanno discusso di cooperazione industriale, le tecnologie future, nonché i diritti di proprietà intellettuale e il reclutamento di talenti. Liu Dianxun, direttore dell'Agenzia per la promozione degli investimenti del ministero del Commercio cinese (Cipa), organizzatore dell'evento, ha affermato che esiste ancora un ampio spazio per la cooperazione industriale tra Cina e Germania. (Cip)