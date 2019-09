Business news: Atradius, rischio credito in aumento per incertezze politica commerciale globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019, è atteso un calo del Pil in Europa orientale al 2,6 dal 3,4 per cento dello scorso anno. Si prevede che le tensioni commerciali a livello globale, le crescenti incertezze relative al conflitto commerciale tra Cina e Stati Uniti, insieme al rischio di un potenziale esito "senza accordo" della Brexit abbiano un impatto negativo su molte economie dell'Europa orientale, innescando un incremento dei casi di insolvenza in media pari al 2 per cento, un'inversione di tendenza rispetto al calo del 5 per cento dello scorso anno. Secondo quanto emerge dai risultati del "Barometro Atradius sui comportamenti di pagamento tra imprese a livello internazionale – Focus: Est Europa", sondaggio condotto da Atradius, gruppo assicurativo mondiale nel settore dell'assicurazione del credito commerciale, cauzioni e recupero crediti, le imprese fornitrici intervistate in Est Europa (Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Turchia, Bulgaria e Romania) registrano una media del 24,4 per cento di fatture emesse nei confronti di clienti italiani ed esteri non pagate alla scadenza. La percentuale più alta di crediti insoluti è registrata in Turchia (41,5 per cento). (Com)