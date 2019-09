Business news: Huawei intensifica cooperazione con Europa su reti 5G

- Il colosso tecnologico cinese Huawei Technologies ritiene l'Europa una delle sue destinazioni di investimento più importanti, e la società di telecomunicazioni sta intensificando la cooperazione con il Vecchio continente secondo il principio di "in Europa, con l'Europa, per l'Europa". Lo ha riferito Austin Zhang, direttore del Dipartimento per gli affari pubblici e le comunicazioni dell'Europa centrale e orientale e della regione nordica di Huawei. "La società ha già gestito 26 laboratori di ricerca e sviluppo in 14 paesi europei, e alla fine dello scorso anno, avevamo già 12.200 impiegati in Europa, tra cui circa duemila persone che lavoravano in ricerca e sviluppo", ha spiegato Zhang. "L'Europa per Huawei non è solo un mercato, ma anche un centro regionale con funzioni complete tra cui vendite, ricerca e sviluppo, produzione, logistica e formazione", ha affermato il responsabile dell'azienda. (Cip)