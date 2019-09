Business news: Catl sigla accordo fornitura batterie con Daimler Trucks & Buses

- Il principale produttore cinese di batterie al litio, Contemporary Amperex Technology (Catl), ha annunciato ieri di aver siglato un accordo globale di fornitura di batterie con Daimler Trucks & Buses. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che in base all'accordo, dal 2021 Catl fornirà moduli batteria per un'ampia gamma del portafoglio globale di camion elettrici Daimler Trucks & Buses, tra cui Mercedes-Benz eActros, Freightliner eCascadia e Freightliner eM2. "Fornire soluzioni altamente efficienti e affidabili per elettrificare i veicoli commerciali è essenziale per lo sviluppo complessivo del mercato dell'elettromobilità", ha affermato Zhou Jia, presidente di Catl. Con sede nella città di Ningde, nella provincia del Fujian, nella Cina orientale, Catl è diventata il più grande produttore al mondo di batterie agli ioni di litio, con un volume di vendite annuale di 21,31 gigawatt/ora nel 2018. Secondo quanto riferisce la compagnia, oltre alle collaborazioni di successo con vari produttori globali di veicoli passeggeri di alto livello, Catl sta anche accelerando l'elettrificazione nel settore dei veicoli commerciali. (Cip)