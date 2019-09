Business news: Comac avvierà produzione aereo passeggeri C919 entro fine anno

- Commercial Aircraft Corp of China (Comac) ha annunciato che avvierà la produzione del nuovo aereo passeggeri C919 entro la fine dell'anno. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che la compagnia mira a completare l'iter di certificazione del velivolo e consegnarlo a China Eastern Airlines nei prossimi tre anni. Secondo quanto riferito da "china.org" quattro prototipi di C919 sono oggetto di intensi test di volo, test statici e altri test a terra presso strutture di collaudo nelle province di Shaanxi, Dongying, Shandong e Jiangxi. Altri due nuovi prototipi saranno testati entro quest'anno. Finora, 815 ordini sono stati effettuati per il C919 dal mercato nazionale e in quello estero. (Cip)