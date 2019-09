Business news: Laos, Fondo Onu per la popolazione avvia ricerca su dinamiche demografiche e sviluppo

- Il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa) e il ministero della Pianificazione e degli investimenti laotiano hanno lanciato ieri a Vientiane la ricerca “Laos 2030”, focalizzata sulla relazione tra le dinamiche demografiche e le priorità dello sviluppo. Il progetto è stato illustrato da Mariam Khan, rappresentante dell’Unfpa nel Laos; Youssef Courbage, primo consulente tecnico del progetto, e Phonevanh Outhavong, direttore generale del dipartimento Pianificazione del ministero. Quest’ultimo ha spiegato che lo studio contribuirà all’elaborazione del nono piano nazionale di sviluppo socio-economico, per il periodo 2021-2025. Khan ha ricordato l’importanza dell’attuazione della visione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (Icpd), lanciata dall’Onu 25 anni fa, e degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Courbage si è soffermato sugli aspetti metodologici e su alcuni tratti distintivi della demografia del Laos, la cui popolazione è costituita al 60 per cento da giovani di età inferiore a 25 anni. (Fim)