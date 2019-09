Business news: egiziana Ppc stanzia 196 milioni di dollari per investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Petroleum Pipeline Company (Ppc), sussidiaria del ministero del Petrolio egiziano, ha stanziato 3,2 miliardi di sterline egiziane, circa 196 milioni di dollari, per una serie di progetti ideati nel quadro degli sforzi del governo volti a trasformare il paese in uno snodo regionale dell’Energia. Lo ha annunciato in un comunicato il dicastero del Petrolio egiziano al termine dell’assemblea generale della Ppc presieduta dal ministro Tarek el Molla. I progetti includono lo sviluppo di porti marittimi e il loro collegamento alla rete elettrica nazionale a Sukhna, a sud di Suez. Inoltre è previsto l’ulteriore sviluppo dei porti di Damietta, Port Said, Sidi Krir e Hamra, sul Mediterraneo. (Cae)