Business news: Egitto-Italia, Pesca Pronta firma intesa di cooperazione sui prodotti ittici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Agricoltura dell’Egitto e l'Autorità del canale di Suez (Sca) hanno firmato un protocollo di cooperazione con Pesca Pronta, tra le aziende leader del mercato italiano della distribuzione di prodotti ittici freschi. Secondo quanto riferito dalle istituzioni egiziane, l’intesa consente al marchio italiano di promuovere e commercializzare i prodotti ittici della Suez Canal for Fisheries and Aquaculture (Scfa), controllata di Sca, nei mercati dell’Europa e dell’Africa. “La strategia di Sca mira a colmare il gap alimentare delle proteine a livello nazionale", ha dichiarato il tenente Osama Rabea, titolare dell'Autorità del canale di Suez. Il protocollo è stato firmato dal presidente di Scfa, Mohamed Magdy Abdel-Samea, dal presidente del gruppo Qamoush, Tarek Qamoush, alla presenza del rappresentante di Pesca Pronta in Egitto, Francesco Moroso. (Cae)