Business news: Tunisia, Banca centrale, riserve valutarie salite a 103 giorni di importazioni

- Le riserve in valuta estera della Tunisia sono aumentate a 18,327 miliardi di dinari tunisini, pari a 5,79 miliardi di euro, corrispondenti a 103 giorni di importazioni. Lo ha reso noto la Banca centrale tunisina in un comunicato stampa. Nel 2018 lo stock di riserve valutarie era sceso al di sotto della "soglia di sicurezza" di 90 giorni, per poi risalire grazie ai ricavi delle esportazioni di olio d'oliva, ai migliori risultati della stagione turistica e all’aumento dell’export tunisino. (Tut)