Business news: Marocco, visitatori in aumento dell'8,2 per cento a fine luglio

- Alla fine di luglio 2019, oltre 7.544 milioni di turisti hanno visitato il Marocco, in crescita dell'8,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con + 8,3 per cento per i turisti stranieri e +8,1 per cento per i marocchini residenti all'estero, secondo l'Osservatorio del turismo di Rabat. Tutti i principali mercati di emissione hanno registrato aumenti significativi durante questo periodo, in particolare Italia (+13 per cento), Francia (+10 per cento), Spagna (+9 per cento), Germania (+9 per cento), Belgio (+9 per cento), Olanda (+8 per cento) e Regno Unito (+8 per cento), afferma l'Osservatorio nella sua ultima nota sulle statistiche del turismo in Marocco. (Mar)