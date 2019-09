Business news: Egitto, produzione nazionale di gas a 7,2 miliardi di piedi cubi al giorno

- La produzione di gas naturale in Egitto è cresciuta a 7,2 miliardi di piedi cubi al giorno nel mese di settembre. Lo ha annunciato in un comunicato il ministero del Petrolio. Secondo Osama al Bagli, direttore della compagnia nazionale Egas, si tratta del dato “più alto di sempre”. Lo scorso agosto, la produzione del maxi-giacimento offshore di Zohr, operato da Eni nel Mediterraneo, è balzata a 2,7 miliardi di piedi cubi al giorno. Secondo quanto reso noto dal comunicato del ministero del Petrolio, un 13mo pozzo diventerà operativo nel mese di ottobre, mentre il 14mo entrerà in funzione prima della fine del 2019 portando la produzione di Zohr a 3 miliardi di piedi cubi di gas al giorno. (Cae)