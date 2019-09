Business news: ministero Petrolio, Egitto si prepara offrire 19 nuove concessioni nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto è pronto a organizzare un nuovo round di offerte per l'esplorazione di petrolio e gas nel Mediterraneo durante l'anno fiscale in corso 2019/2020. Lo ha annunciato il ministero del Petrolio egiziano in comunicato stampa. Il giro di offerte riguarderà 19 nuove concessioni nelle acque della Zona economica esclusiva egiziana. "Sono in corso i preparativi per offrire nuove aree nel Mediterraneo in una nuova gara mondiale nel corso dell'anno fiscale in corso 2019/2020", ha affermato Osama al Baqli, presidente di Egas, durante l'assemblea generale dell'azienda. "La demarcazione di quattro aree nella parte orientale della Zee egiziana e altre 15 aree nella parte occidentale per un totale di 19", ha indicato Al Baqli, precisando che sono già state completate le procedure per 11 concessioni. (Cae)