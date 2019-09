Business News: Congo-Kinshasa, Tshisekedi firma con il Belgio accordi in settori minerario e portuale

- Nel suo terzo giorno di visita in Belgio, il presidente della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Felix Tshisekedi, ha assistito alla firma ad Anversa di due memorandum d'intesa con la controparte belga. Il primo, come riferisce l’emittente “Radio Okapi”, è stato siglato tra il Centro di competenza per la valutazione e la certificazione dei minerali preziosi e semi preziosi della Rdc (Peco) e l’Antwerp World Diamond Center (Awdc) e mira a promuovere le relazioni commerciali tra i due paesi, in particolare nel commercio dei diamanti, inclusa la tassazione, la tracciabilità e la garanzia dei prezzi; il secondo punta invece a creare un'autorità portuale nella Rdc. “I congolesi dovrebbero essere i primi beneficiari della loro ricchezza. Monitoreremo rigorosamente la tracciabilità dei diamanti al fine di evitare ogni possibilità che queste risorse siano destinate a gruppi armati e ad altri movimenti terroristici. Il memorandum d'intesa firmato oggi fa parte di una prospettiva di cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti”, ha affermato Tshisekedi. (Res)