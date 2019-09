Business news: Usa-Cina, al via volo diretto Chengdu-Chicago

- Ha preso ufficialmente il via lunedì 16 settembre un nuovo volo diretto tra l'Aeroporto Internazionale O'Hare di Chicago e l'Aeroporto Internazionale Shuangliu di Chengdu, nella provincia sudoccidentale del Sichuan. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che questo sarà il primo volo di linea passeggeri senza scalo dal Midwest degli Stati Uniti all'entroterra sud-occidentale della Cina. Hainan Airlines offrirà il servizio di volo senza scalo con un aereo B787-8 da 213 posti due volte a settimana, il martedì e il sabato. Con l'apertura della nuova rotta aerea, i passeggeri che volano da Chicago a Chengdu avranno un accesso più facile alle città vicine di Chengdu, come Guiyang e Kunming. Secondo la stampa cinese, il servizio aereo Chicago-Chengdu comporterà un impatto economico annuo di 35 milioni di dollari nella regione di Chicago. Andrà inoltre a beneficio delle crescenti partnership commerciali e commerciali di Chicago in tutta la Cina, dove operano oltre 150 aziende nell'area di Chicago. (Cip)