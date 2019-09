Roma: Raggi ad assemblea pubblica per riqualificazione mercato Monte Mario

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha preso parte questa sera all'assemblea pubblica indetta per parlare della riqualificazione del mercato di piazza Thouar. Presente anche il presidente del Municipio Roma XIV Alfredo Campagna. "Questo nuovo spazio si deve inserire nel vostro quartiere quindi sicuramente deve essere una cosa che vi piace perché rimarrà qui per voi", ha detto il sindaco sottolineando che il costo della riqualificazione si aggira intorno al milione e mezzo di euro. "È importante avviare questo rapporto nel quale l'amministrazione si mette in posizione di ascolto. Personalmente a me già piace molto, ma un suggerimento ve lo voglio dare. È importante la terrazza sovrastante e il discorso che avete fatto con l'ascensore per i diversamente abili, ma realtà noi non dobbiamo parlare di accessibilità per i disabili ma dovremmo iniziare a parlare di accessibilità universale ossia un diverso modo di concepire spazi e infrastrutture, in modo tale che possano accogliere tutti noi". "L'amministrazione - ha aggiunto Raggi - sta andando in questa direzione. Io ho nominato un delegato all'accessibilità universale che sta cercando, un pezzetto per volta, di applicare il piano di abbattimento delle barriere architettoniche, che è stato approvato ma deve essere attuato ed è una cosa difficilissima in una città come Roma. In questa progettualità bisogna pensare con occhi nuovi". Raggi ha poi spiegato che: "Mi faceva particolarmente piacere essere presente perché qui abbiamo concluso la nostra campagna elettorale e mi fa piacere presentare questo progetto sul quale poi si svilupperanno dei dibattiti perché per noi l'attenzione ai mercati rionali è fondamentale. Oggi sono sempre più spesso abbandonati in favore di nuovi luoghi del commercio. I nostri mercati rionali che erano l'anima dei nostri quartieri si stanno perdendo dobbiamo imparare riprogettare e dar loro il giusto spazio e la giusta funzione, un nuovo luogo di aggregazione". (Rer)