Business news: Cina, Shanghai, siglati 42 progetti esteri con investimento di 7,7 miliardi di dollari

- Shanghai ha siglato lunedì 16 settembre, 42 progetti con partner esteri, per un investimento complessivo pari a 7,7 miliardi di dollari. Lo riferisce la stampa cinese. Cargill, fornitore con sede nel Minnesota di prodotti alimentari e agricoli, prodotti e servizi finanziari e industriali, ha annunciato un investimento di 100 milioni di dollari per espandere la presenza nell'area Asia-Pacifico, a Shanghai. Robert Aspell, presidente per Cargill dell'Asia-Pacifico, ha dichiarato alla cerimonia della firma che la Cina rimane il paese "dove abbiamo le maggiori opportunità di crescita". Aspell ha elogiato l'ambiente di investimento a Shanghai affermando che il variegato portafoglio globale di gestione della catena di approvvigionamento di Cargill richiede "un ambiente commerciale aperto e trasparente come quello promosso qui a Shanghai". (Cip)