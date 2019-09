Business news: forum India-Clmv il 15 e 16 ottobre a Chennai

- Il 15 e 16 ottobre nello Stato indiano del Tamil Nadu, nell’Hotel Itc Grand Chola di Chennai, si svolgerà la prima edizione di India-Clmv Reverse Buyer Seller Meet, riunione volta a far incontrare i responsabili aziendali degli acquisti di India, Cambogia, Laos, Myanmar e Vietnam per esplorare opportunità di cooperazione e sviluppare sinergie. Sono attesi circa 200 partecipanti. L’iniziativa è organizzata dalla Confederazione dell’industria indiana (Cii) in collaborazione col ministro del Commercio e dell’industria di Nuova Delhi. Il programma è articolato in sessioni tematiche: agricoltura e servizi collegati, chimica e petrolchimica, sanità e industria farmaceutica, energia rinnovabile, infrastrutture, industria automobilistica, servizi. (Inn)